منظمات إغاثية تحذر من استمرار "خطط الهدم" في مخيمات عرسال

حذرت وكالات إغاثية في لبنان، من تشريد ما لا يقل عن 15 ألف طفل سوري، في حال مضت الحكومة في خططها لهدم "مبان شبه دائمة"، شيدها لاجئون في منطقة عرسال الحدودية.

ونقلت "رويترز" عن بيان مشترك لهيئة "إنقاذ الطفولة" و"ورلد فيجن" ومؤسسة "تير دي أوم" أن "الحكومة اتخذت قرارا في أبريل الماضي بإزالة كل ما تم تشييده بمواد غير الخشب وألواح البلاستيك في عرسال.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمهل السوريين حتى التاسع من يونيو لإدخال التغييرات اللازمة على مبانيهم وإلا فستزال.

وقالت المنظمات إنه يوجد في عرسال وحدها 5682 مبنى خرسانيا من المنتظر إدراجها في خطط الهدم، وتؤوي 25 ألف شخص.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة لرويترز إن لاجئين أبلغوا فريقا تابعا لها بأن السلطات لم تعلمهم بالقرار إلا قبل أيام قليلة.

ولم يتضح كيف ستتعامل بلدية عرسال الحدودية مع سوريا، شرقي لبنان، مع السوريين الذين ستهدم منازلهم.

ومن المتوقع، وفق "رويترز" أن تشهد قرى أخرى في شرق لبنان إجراءات مماثلة.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من العنف الذي يعصف بالبلاد منذ 2011.

وبدأ بعض اللاجئين في الفترة الأخيرة بالعودة إلى سوريا مع تراجع حدة القتال في مناطق عدة من البلاد، ويكثف لبنان جهوده لتشجيع السوريين على العودة.

المصدر: رويترز