مقتل 14 شخصا بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز شمال سوريا

أفادت مصادر سورية بسقوط 14 قتيلا على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم الأحد، في مدينة إعزاز شمال حلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارا ضخما ناجما عن سيارة مفخخة وقع في منطقة سوق الحدادين وسط إعزاز بريف حلب الشمالي، أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح من جامع المتيم.

وقال المرصد إن الانفجار أسفر عن مقتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال دون سن الـ18، وإن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر طبي في إعزاز، أن انفجار سيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن الانفجار "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية"، ولفت أيضا إلى أن المكان الذي وقع فيه الحادث "كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".

وتقع مدينة إعزاز في مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل "الجيش السوري الحر" المعارض للسلطات في دمشق.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان + سبوتنيك