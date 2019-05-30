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الصدر مخاطبا الحكومة بعد تفجيرات كركوك: تصرفي أو دعينا نتصرف

أخبار العالم العربي

الصدر مخاطبا الحكومة بعد تفجيرات كركوك: تصرفي أو دعينا نتصرف
Reuters ALAA AL-MARJANI
مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى "التصرف" على خلفية سلسلة من التفجيرات في مدينة كركوك شمالي البلاد.

وجاء في بيان نشره الصدر في حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "اسمعوا وعوا وتداركوا قبل فوات الأوان... فيا حكومة العراق إما أن تتصرفي أو دعينا نتصرف... عسى أن ننفع ولا نضر".

وأضاف أن "الشعب يعاني ويلات الجوع والتسلط والفساد بأقسى وأعلى مستوياته"، داعيا الحكومة لكبح جماح الفاسدين وإقصاء "المتحزبين" وإعلان بعض المحافظات منكوبة تديرها الرئاسات الثلاث بإشراف مباشر.

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ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التفجيرات وقعت في محافظة كركوك، وأسفرت عن سقوط 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر طبية.

المصدر: RT

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