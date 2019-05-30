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وئام وهاب لـRT: "صفقة القرن" ستطال لبنان وبيروت ستقدم تنازلات

أخبار العالم العربي

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قال رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب، في لقاء خاص مع RT اليوم الخميس، إن "صفقة القرن" ستطال لبنان وبيروت ستقدم تنازلات.

وأضاف وئام وهاب أن لبنان يعيش على وقع المشكلة الإيرانية الأمريكية.

وصرح رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني بأن التسوية في لبنان نتيجة اتفاق أمريكي إيراني كما في العراق.

كما أشار وهاب إلى أن موازنة الحكومة اللبنانية لن تنقذ الوضع في البلاد.

وبين في سياق حديثه أن الشركات لن تأتي للتنقيب عن النفط في لبنان إلا بعد التفاوض مع إسرائيل.

وفي ما يخص الملف السوري، قال رئيس حزب التوحيد العربي إن بدء إعادة الإعمار في سوريا ستدفع اللاجئين للعودة، مشيرا إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون لديه موفدون خاصون إلى سوريا.

لمزيد من التفاصيل المهمة شاهدوا الحلقة الجديدة من برنامج "نيوز مايكر".

المصدر: RT

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