يمثل أمام القضاء اللبناني الوزير السابق وئام وهاب، على خلفية التهم المقدمة ضده، إثر نشره في وقت سابق شريط فيديو يسيئ إلى رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وعائلته.

ويدلي وهاب، اليوم الخميس، بإفادته أمام النائب العام التمييزي، في قصر العدل في بيروت، تنفيذا لمذكرة الإحضار التي صدرت بحقه في وقت سابق، وأدت إلى نزاعات، قتل على إثرها مرافق وهاب.

وتقدمت مجموعة من المحامين اللبنانيين المؤيدين للحريري، بـ "إخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وهاب، تتهمه فيه بارتكاب جرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي، استنادا للمادة 317 عقوبات، وذلك بعد تداول هذا الفيديو الذي يتعرض فيه للرئيس الراحل رفيق الحريري وعائلته، ولرئيس الحكومة الحالي سعد الحريري.

وحاولت القوى الأمنية تنفيذ مذكرة إحضار وهاب في ديسمبر 2018، وتوجهت قوة منها إلى بلدة الجاهلية في جنوب بيروت، فتصدى لها أنصار وهاب بإطلاق نار عشوائي، وأصابوا أحد مرافقيه ويدعى محمد أبو دياب، وفق ما أفاد بيان قوى الأمن، إلا أن حزب التوحيد العربي الذي يتزعمه وهاب، أعلن في بيان أن محمد أبو دياب قتل برصاص عناصر الأمن "المهاجمين".

ويشن وهاب منذ ذلك الحين، حملة ضد مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وقال أمس الأربعاء عبر "تويتر" إن عثمان يستمر في تعطيل مجلس قيادة قوى الأمن، وارتكاب المخالفات، وضرب مؤسسة قوى الأمن، معتبرا أن استمراره على رأس مؤسسة قوى الأمن سيدمرها".

ودعا وهاب الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى "إقالة عثمان وسجنه".

المصدر: RT