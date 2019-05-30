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القوات الجوية القطرية تشارك في تمرينات عسكرية بتركيا (صور)

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القوات الجوية القطرية تشارك في تمرينات عسكرية بتركيا (صور)
Reuters
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شاركت القوات الجوية القطرية في تمرينات "عنقاء الأناضول 2019"، الذي انطلقت فعالياته في محافظة قونية وسط جنوبي تركيا خلال الفترة ما بين 13-24 من شهر مايو الجاري.

ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية اليوم الخميس صورا للقوات الجوية القطرية في ختام مشاركتها في تمرين "عنقاء الأناضول"، بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وشهد التمرين مشاركة 7 دول مختلفة وهي تركيا، قطر، باكستان، بريطانيا، أذربيجان، رومانيا، وقبرص الشمالية، حيث شمل التمرين عدة تدريبات منها الإسقاط الجوي في المناطق الجبلية، والطيران المنخفض في الأودية وغيرها من التدريبات التي تساهم في رفع كفاءة المشاركين.

القوات الجوية القطرية تشارك في تمرينات عسكرية بتركيا (صور)
القوات الجوية القطرية تشارك في تمرينات عسكرية بتركيا (صور)
القوات الجوية القطرية تشارك في تمرينات عسكرية بتركيا (صور)
القوات الجوية القطرية تشارك في تمرينات عسكرية بتركيا (صور)

المصدر: الشرق القطرية

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