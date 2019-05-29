كيف نجحت الاستخبارات المصرية في تنفيذ "المهمة المستحيلة"؟

نجحت الاستخبارات المصرية في استلام الإرهابي هشام عشماوي وحارسه الشخصي من القوات الخاصة الليبية، وذلك في مهمة يراها البعض في غاية السهولة، لكن في الحقيقة يمكن وصفها بـ"المستحيلة".

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وأكدت مصادر عسكرية لـRT، أن المهمة التي قامت بها القوات المصرية لم تتم في عدة ساعات، بل سبتقها خطة كبيرة وضعتها المخابرات لدخول طائرة الشحن العسكرية C-130 إلى الأجواء الليبية في 27 مايو الماضي.

وأوضح المصدر أن القوات الجوية المصرية قامت بتأمين دخول وتحليق الطائرة العسكرية إلى الأجواء الليبية، وتمت العملية بنجاح بجهود قوات G.I.S التابعة للمخابرات العامة المصرية، بعد لقاء رئيس الجهاز عباس كامل والمشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

وأشار المصدر إلى أن بعض القنوات الإعلامية الداعمة للإرهابيين، حاولت الحديث عن رصد الطائرة المصرية في سماء ليبيا قبل وصولها إلى موقع تسلم الإرهابي المذكور.

وسلمت قوات حفتر مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، بعد وقوعه في قبضة الأمن الليبي منذ عدة أشهر.

ووصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها الإرهابي المذكور في قبضة القوات الخاصة المصرية.

المصدر: وكالات