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صور لإرهابي ثان سلمته ليبيا للأمن المصري

أخبار العالم العربي

صور لإرهابي ثان سلمته ليبيا للأمن المصري
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سلمت ليبيا القوات الخاصة المصرية الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الحارس الشخصي للإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته مصر مؤخرا من قوات المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

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شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية
شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

ظهر الإرهابي بهاء علي عبد المعطي برفقة هشام عشماوي في الطائرة العسكرية التي كانت تقلهما من ليبيا، بعد تسليمهما للمخابرات العامة المصرية.

ونفذ بهاء علي عمليات إرهابية دموية في الإسكندرية، وهو من أخطر عناصر كتيبة "المرابطون" في ليبيا ومصر.

وألقت قوات "الجيش الوطني الليبي" القبض على الإرهابي هشام عشماوي في أكتوبر الماضي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات الإرهابية ضد مصر وليبيا.

وكان عشماوي "أمير المرابطين" والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، حيث ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتحالف مع كتائب أبو سليم وكون مجلس شورى مجاهدي درنة عام 2015.

المصدر: RT

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