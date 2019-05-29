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العراق يسلم 188 طفلا تركيا خلّفهم "داعش" إلى بلادهم

أخبار العالم العربي

العراق يسلم 188 طفلا تركيا خلّفهم
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أعلنت محكمة التحقيق المركزية في العراق اليوم عن تسليمها 188 طفلا تركيا خلّفهم تنظيم "داعش" في العراق إلى بلادهم، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي  إن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم "داعش" الإرهابي في العراق".

وأضاف: "من بين هؤلاء بالغون أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم". 

وأشار البيرقدار إلى أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم ممثلوه حتى ركوب الطائرة إلى بلادهم".

 المصدر: RT

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