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مصدر عسكري سوري لـRT: مقتل امرأة وإصابة آخرين نتيجة استهداف الفصائل المسلحة قرى ريف حماة بالقذائف

لقطات من أتون الحرب الليبية!

أخبار العالم العربي

لقطات من أتون الحرب الليبية!
Reuters
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فيما يتواصل الاقتتال والسجال على تخوم طرابلس الجنوبية بين قوات "الجيش الوطني" والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، تستعر بالتوازي حرب إعلامية شرسة أيضا بين الطرفين.

وتنقل مواقع إخبارية تناصر الجانبين الأنباء ومقاطع الفيديو التي ترجح كفتها في مواجهة الخصوم، علاوة على الدعاية المركزة لإحباط معنوياتهم.

وفي هذا السياق تداولت حسابات الطرفين الدعائية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو يعبران عن أهوال هذه الحرب الأهلية، ويقدمان صورة عن تفاصيلها البشعة.

المقطع الأول يظهر مسلحين تابعين لإحدى وحدات حكومة الوفاق الوطني لحظة سيطرتهم على إحدى المناطق في ضواحي طرابلس الجنوبية واحتفالهم بالنصر، قبل أن يباغتهم هجوم مفاجئ بصواريخ مضادة للدروع.

أما مقطع الفيديو الثاني فيعرض مشهدا لدبابة تابعة "للجيش الوطني" دمرت من قبل قوات حكومة الوفاق في محور قصر بن غشير، فيما يقف أمامها شابان لالتقاط "صورة تذكارية" بالمناسبة!

المصدر: RT

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