اتهم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بإرسال ضباط إلى ليبيا لدعم "المليشيات" في العاصمة طرابلس لتدريب المسلحين على قيادة مدرعات حربية تركية.

ونشرت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، على حسابها في موقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، شريطا مصورا قالت إنه يظهر ضابطا تركيا يدرب المسلحين على قيادة مدرعات تركية وصلت مؤخرا إلى العاصمة الليبية.

وقالت إن "هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم".

وكتبت "شعبة الإعلام الحربي" في التدوينة: "بعد إعلان الرئيس التركي دعم الإخوان المسلمين في ليبيا.. ودعم الحشد المليشياوي المعلن، وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا".

وتابعت: "أيضا، يعمل الضباط الأتراك المرتزقة على تدريب المليشيات على الأسلحة والمدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية".

وتعتبر تركيا من أهم الداعمين الخارجيين لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، التي تحتدم فيها معركة مستمرة منذ 4 أبريل، حينما أطلقت قوات حفرت عملية واسعة لـ"تطهير العاصمة من الإرهابيين".

وسبق أن وصلت إلى ميناء طرابلس، يوم 18 مايو، دفعة كبيرة من الأسلحة والمدرعات العسكرية التركية على متن سفينة قادمة من شمال تركيا، ونشرت عناصر من القوات الموالية لحكومة الوفاق أشرطة فيديو أظهرت عشرات المدرعات التركية.

المصدر: RT