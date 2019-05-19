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فيديو جديد لشحنة الأسلحة التركية إلى العاصمة الليبية طرابلس

أخبار العالم العربي

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بعد الأنباء التي تحدثت عن وصول شحنة أسلحة تركية إلى ليبيا، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من المدرعات تقف على متن سفينة في ميناء طرابلس.

وتحمل السفينة، التي رفع عليها علم ​مولدوفا​، اسم "AMAZON"، وقد أبحرت من ميناء سامسون بشمال تركيا، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، ومواقع مختصة بمتابعة حركة السفن.

فيديو جديد لشحنة الأسلحة التركية إلى العاصمة الليبية طرابلس  

وتشبه العربات العسكرية مدرعات تركية من نوع "كيربي" من صناعة شركة "BMC"، التي تتخذ من مدينة سامسون التركية مقرا لها، وتنتج معدات عسكرية للجيش التركي.

وتشهد مناطق ليبية، وخاصة ضواحي العاصمة طرابلس، معارك منذ عدة أسابيع بين قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

المصدر: وكالات

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