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شركة شحن تنفي نقلها أسلحة فرنسية إلى السعودية

أخبار العالم العربي

شركة شحن تنفي نقلها أسلحة فرنسية إلى السعودية
Reuters
(صورة أرشيفية)
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نفت الشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية الراسية في فرنسا رسميا نقل أسلحة فرنسية، بعد إعلان موقع "ديسكلوز" المستقل أنها في ميناء قرب مرسيليا لتحميل ذخيرة للسعودية.

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وقال الممثل عن شركة "شيبينغ ايجنسي سيرفيس" التي تمثل في فرنسا الشركة المالكة للسفينة السعودية "بحري تبوك" إنها ستشحن غدا الأربعاء لحساب الشركة الألمانية سيمنز "محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكل مئة في المئة من بضائعها".

وأكد أن "المعلومات المتعلقة بتحميل الأسلحة أو المتفجرات لا صحة لها إطلاقا".

وأضاف أنها "أخبار (كاذبة) ، كما كان الحال في مرفأ لوهافر"، قبل أسبوعين ، عندما كان يشتبه في سفينة شحن سعودية أخرى "بحري ينبع" تخص المالك نفسه بأنها تريد شحن أسلحة فرنسية إلى السعودية.

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ولم تتوجه السفينة إلى ميناء لوهافر بعد جدل أثارته اتهامات موقع "ديسكلوز".

وجاء إعلان موقع "ديسكلوز" بعد أسابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية مماثلة ما أدى الى حملة من الضغوط دفعت الرياض للتراجع عن تحميل الأسلحة على متن إحدى سفنها.

وقد أكد الموقع أن الشحنة الجديدة تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية سيتم تحميلها من ميناء قرب مرسيليا.

وتتهم منظمات حقوقية الرياض باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص منذ بدأت قيادة حملة عسكرية مع حليفتها الإمارات في اليمن عام 2015، والسعودية والإمارات من كبار مشتري السلاح الفرنسي.

وقال مسؤولون فرنسيون إنّ الأسلحة تستخدم لأغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان استخدامها سيؤدي إلى مقتل المدنيين.

المصدر: أ ف ب

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