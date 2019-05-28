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وزير الدفاع المصري: جيشنا يملك أحدث الأسلحة البحرية والبرية والجوية

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وزير الدفاع المصري: جيشنا يملك أحدث الأسلحة البحرية والبرية والجوية
Reuters
مقاتلة رافال مصرية
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قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، إن الجيش المصري يزداد يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة المصرية، ويمتلك أحدث الأسلحة لذلك.

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وأوضح الوزير المصري خلال مشاركته جنود الجيش المصري في حفل إفطار رمضاني، إن جاهزية الجيش المصري قادرة على حماية الدولة في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

وكرم وزير الدفاع المصري ضباطا وجنودا تقديرا لاستعدادهم القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسؤوليتهم خلال الفترة الماضية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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