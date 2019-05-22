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وزير الدفاع المصري: الجيش مستمر في التصدي لأية محاولة تستهدف الأمن القومي

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع المصري: الجيش مستمر في التصدي لأية محاولة تستهدف الأمن القومي
Reuters Amr Dalsh
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قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، إن القوات المسلحة مستمرة في التصدي لأية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي.

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وقال خلال لقائه جنود المنطقة الغربية العسكرية، إن: "القوات في المنطقة الغربية العسكرية تقوم بأداء المهام بكفاءة عالية، مشيرا للنجاحات التي حققها حماة بوابة مصر الغربية في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته".

وأكد وزير الدفاع المصري، أن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.

المصدر: RT

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