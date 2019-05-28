تعهدت فرنسا بإبداء موقف صارم من أي هجمات كيميائية على أراضي سوريا، مؤكدة استعدادها للرد حال وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا: "ستلتزم فرنسا بموقف صارم للغاية حال استخدام الأسلحة الكيميائية، وستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات جوابية ردا على ذلك".

وشدد ديلاتر على أن بلاده تعطي الأولوية في سوريا لـ 3 نقاط وهي دعم وقف إطلاق النار في إدلب واحترام القانون الدولي الإنساني، وضرورة إيجاد حل سياسي مستدام في سوريا.

ويأتي هذا التحذير الفرنسي بعد أن اتهمت وسائل إعلام موالية للمسلحين الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة كباني شرق محافظة اللاذقية يوم 19 مايو، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس هذه المعلومات، مؤكدة عزمها الرد على هذا الهجوم حال ثبوت هذه التقارير، وذلك رغم التحذيرات المتكررة من قبل روسيا من تحضير الإرهابيين لاستفزازات كيميائية جديدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

ولكن لاحقا ذكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أن بلاده لا يمكنها تأكيد هذه الأنباء، لكنها ستواصل التحري فيها.

المصدر: وكالات