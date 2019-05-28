"هيومن رايتس ووتش" تتهم الجيش المصري بـ"جرائم حرب"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم، قوات الجيش المصري والشرطة بارتكاب "جرائم حرب وانتهاكات جسيمة" في سيناء.

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وقالت المنظمة: "قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين، وترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بتنظيم "داعش".

وقالت المنظمة الحقوقية إن التحقيق الذي أجرته على مدى عامين، شمل "جرائم اعتقال جماعي وتعسفي، وإخفاء قسريا، وتعذيبا، والقتل بلا محاكمات، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن المسلحين ارتكبوا "أيضا" جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، وإعدامات ميدانية طالت عناصر أمن محتجزين لديها.

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"