 
مباشر

إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية بعفو ملكي

أخبار العالم العربي

إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية بعفو ملكي
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwoi

أطلقت إدارة السجون في منطقة القصيم سراح 35 مستفيدا من العفو الملكي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالي (12 إلى 18 مايو) في سجون المنطقة الثلاثة.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تهتم به أكثر من زوجها.. قصي خولي "يسرق قلب" زوجة سيسك فابريغاس!