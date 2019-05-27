إحباط هجوم لداعش على حقول نفط في العراق

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تصدت لهجوم عناصر إرهابية على حقول "علاس" النفطية ضمن محافظة صلاح الدين.

وأعلنت مصادر نفطية عراقية، نشوب حريق في إحدى خزانات الغاز الطبيعي في حقل "عجيل" النفطي في محافظة صلاح الدين أثناء أعمال الصيانة.

وذكرت المصادر، أن فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط تشرع بالإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الخزانات والمنشآت الأخرى في الحقل.

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المصدر: RT