 
مباشر

مقتل عسكري سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة

أخبار العالم العربي

مقتل عسكري سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة
Reuters RONEN ZVULUN
مدينة القنيطرة السورية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwns

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية مساء الاثنين بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وصرح مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية بأنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا سوريا مضادا للطائرات بعد تعرض إحدى طائراتنا للنيران
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعا سوريا مضادا للطائرات بعد تعرض إحدى طائراتنا للنيران

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في "تويتر"، أنه "في وقت سابق من اليوم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد، وأن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل سوريا".

وأضاف، "ردا على ذلك، أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".

المصدر: سانا 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تهتم به أكثر من زوجها.. قصي خولي "يسرق قلب" زوجة سيسك فابريغاس!