مقتل عسكري سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية مساء الاثنين بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وصرح مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية بأنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أن سلاحه الجوي شن غارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في منطقة تل شعار بالقنيطرة جنوب غربي سوريا.

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في "تويتر"، أنه "في وقت سابق من اليوم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد، وأن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل سوريا".

وأضاف، "ردا على ذلك، أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".

المصدر: سانا