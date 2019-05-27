أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر عبد المنعم التراس، أن الهيئة ستقوم بتطوير طائرة التدريب العسكرية K8E بالتعاون مع شركة كاتيك الصينية.

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ونوه التراس بأهمية الاستفادة من الخبرة الصينية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا علي تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في تطوير الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية .

وأعرب المسؤول المصري عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا أن التعاون مع شركة كاتيك يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.

المصدر: RT