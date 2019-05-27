أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فلاحت بيشة، أن طهران أبلغت واشنطن عبر وسطاء، بأنه لن يخرج أي طرف منتصرا من الحرب على إيران.

وأضاف بيشة في حديث لـRT: "معنويا، الأمريكيون غير مستعدين للحرب... لا ينبغي لإيران أن تقع في مصيدة الحرب".

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كما أشار إلى أن "تفجيرات الفجيرة وتعزيز القوات الأمريكية في الخليج جزء من الحرب النفسية".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما فيها حاملة طائرات وقاذفات بي 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة ضد ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تهديدات إيرانية لقواتهم في المنطقة.

المصدر: RT