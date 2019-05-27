نفت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" وجود أي قنوات اتصال تربطها برفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد.

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وقال المكتب الإعلامي لـ"قسد": "عمدت وسائل إعلام إلى نقل خبر مفاده وجود قنوات اتصال بين المدعو رفعت الأسد ومجلس سوريا الديمقراطية، واتفاق الطرفين على جملة من النقاط بمباركة التحالف الدولي، والترخيص لجمعية مشبوهة عائدة لرفعت الأسد لمزاولة عملها في مناطق الإدارة الذاتية تحت غطاء إنساني".

وأضاف: "نؤكد للرأي العام أن المتداول عبر وسائل الإعلام، عار عن الصحة جملة وتفصيلا ومن يروج أخبارا كهذه يسعى لتقويض جهود المجلس في مسعاه لحل الأزمة السورية عبر الحوار المجتمعي والتشاركية وفق مسارها السياسي".

وأكد التزام "قسد"، "بالصدق والشفافية في التعاطي مع جميع القضايا العامة، إيمانا منا بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية وضرورة مشاركتها مع كافة فئات ومكونات الشعب السوري".

ودعا إلى "توخي الحذر و تحري الصدق والحقيقة في نقل الأخبار بعيدا عن فبركة الادعاءات الكاذبة وتلفيق الأخبار المزورة، والالتزام بالقواعد والمعايير الأخلاقية المتعارف عليها في مزاولة مهنة الإعلام".

رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل ​حافظ الأسد​، وتولى قبل انتقاله إلى أوروبا عام 1984 إثر مشاركته في محاولة انقلاب عسكري فاشلة، عددا من المناصب الحكومية منها قائد "سرايا الدفاع" السورية.

المصدر: RT