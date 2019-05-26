العراق.. أربيل تقرر هدم مبنى محافظتها

أعلن نائب محافظ أربيل في العراق، طاهر عبدالله، اليوم الأحد، عن قرب هدم مبنى المحافظة ومبنى مديرية التربية وسط أربيل لتتحول المنطقة إلى حديقة عامة مفتوحة.

وقال عبدالله في بيان، إن "أربيل بانتظار تخصيص الأموال الكافية لبناء المبنى الجديد للمحافظة من أجل الانتقال إليه".

وأضاف أن "المشروع متوقف بسبب عدم وجود الأموال الكافية في الوقت الحاضر"، معربا عن أمله في "تخصيص الميزانية للعام الحالي كون تنفيذ المشروع يحتاج إلى 6 أشهر لاكتماله وبانتظار قرار مهم بهذا الصدد".

وأوضح عبدالله، أنه "بعد الانتهاء من ترك مبنى المحافظة سيهدم مبنى وزارة الصحة ومبنى المديرية العامة للتربية، ويبلغ طولها إجمالا 1 كم وستحول إلى حديقة عامة مفتوحة".

وأكد أن "المشروع سيضفي جمالية على مدينة أربيل".

المصدر: السومرية نيوز