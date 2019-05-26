مساعد وزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط التطورات الإقليمية

ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى سلطنة عمان اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن عراقجي بحث "التطورات التي تشهدها المنطقة" مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة يوسف بن علوي بن عبد الله.

كما قالت أيضا إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحث مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وصرح يوسف بن علوي قبل أيام بأن بلاده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

معالي الوزير المسؤول عن الشؤون #الخارجية يبحث خلال استقباله سعادة الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية #الايراني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة pic.twitter.com/DOpLwErvAa — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) 26 мая 2019 г.

وسلطنة عمان هي أول محطة لعراقجي ضمن جولة خليجية تشمل كذلك الكويت وقطر، تأتي في إطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة، التي تجريها وزارة الخارجية الإيرانية.

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المصدر: وكالات