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مساعد وزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط التطورات الإقليمية

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مساعد وزير الخارجية الإيراني يبحث في مسقط التطورات الإقليمية
@OmanNewsAgency
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله ومساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى سلطنة عمان اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن عراقجي بحث "التطورات التي تشهدها المنطقة" مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة يوسف بن علوي بن عبد الله.

كما قالت أيضا إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحث مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وصرح يوسف بن علوي قبل أيام بأن بلاده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وسلطنة عمان هي أول محطة لعراقجي ضمن جولة خليجية تشمل كذلك الكويت وقطر، تأتي في إطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة، التي تجريها وزارة الخارجية الإيرانية.

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المصدر: وكالات

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