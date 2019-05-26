المجلس الدستوري الجزائري يعلن تسلم ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، أنه تسلم يوم السبت ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في الـ4 من يوليو 2019.

وأكد المجلس أنه سيدرس طلبي الترشح في مدة أقصاها 10 أيام.

وأشار المجلس الدستوري إلى أنه سيتم الفضل في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور والمتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات.

وأفاد مراسل RT بأن الأمر يتعلق بكل من المترشحين، حمادي عبد الحكيم، طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وقد أودع ملفه سابقا، في الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل، وحميد طواهري، والذي يشغل منصب مهندس دولة ميكانيك الطائرات.

هذا وكانت الإذاعة الجزائرية الرسمية قد قالت يوم الأحد إن المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو انتهت منتصف ليل السبت - الأحد دون تقدم أي مترشح.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تولى الرئاسة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، حدد في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليو موعدا للاقتراع الجديد.

وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف.

المصدر: RT + وكالات