اليمن.. قتلى وجرحى بمعارك بين الحوثيين وقوات هادي

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سقوط 7 مسلحين حوثيين بين قتيل وجريح شرقي محافظة البيضاء، فيما أكد الحوثيون قصفهم مواقع للجيش اليمني بتعز وقتل 5 من قوات هادي.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن مساعد قائد محور بيحان المقدم عبد الوهاب بحيبح، أن مسلحين حوثيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع تابعة للجيش في منطقتي فضحة والبياض بمديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء، لكن القوات أحبطت الهجوم.

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وأشار المقدم بحيبح إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع 3 من الحوثيين وجرح 4 آخرين.

من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" أن "قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية" التابعة للحوثيين، قصفت تجمعات لقوات حكومية تتبع للواء 22 بتعز، مما أسفر عن مقتل 5 وجرح 16 منها.

المصدر: وسائل إعلام يمنية