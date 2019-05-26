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الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي
AFP FAYEZ NURELDINE
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أعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن سلاح جوهم المسير استهدف، بطائرة قاصف 2K، مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان السعودي.

ونقلت المسيرة عن مصدر في سلاح الجو المسير للمسيرة أن العملية نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق، مؤكدا إصابة الهدف بدقة عالية.

هذا ولم يرد تأكيد من الرياض أو التحالف الذي تقوده المملكة ويحارب الحوثيين في اليمن منذ أربع سنوات.

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي
المسيرة.نت

يذكر أن الحوثيين استهدف خلال الأيام الماضية بثلاث عمليات مطار نجران الإقليمي مستهدفا مخازن أسلحة وبطاريات الباتريوت في المطار.. كما نفذوا في 14 الشهر الجاري عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتي لنقل وضخ النفط في منطقة الرياض.

المصدر: المسيرة. نت

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