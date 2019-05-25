الرئيس العراقي وظريف يبحثان ضرورة "منع الحرب"

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مساء السبت، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، ضرورة "منع الحرب" في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن "برهم صالح أكد حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي".

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ونقل البيان عن صالح قوله إن "العراق يسعى أن يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من أجل بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول، لاسيما دول الجوار وفقا للمصالح المشتركة".

وبحسب البيان فإن "ظريف أعرب عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، وجدد موقف إيران المساند للعراق على مختلف الأصعدة".

هذا، وبحثا الطرفان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب والتصعيد والركون إلى التهدئة واعتماد الحوار البناء من أجل ترسيخ أسس السلام في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.

وقدم الوزير الإيراني دعوة الرئيس حسن روحاني للرئيس العراقي لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.

المصدر: RT