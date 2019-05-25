انتدب الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، لتمثيله في مراسم تنصيب سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا، والذي فاز بولاية ثانية في 8 من الشهر الجاري.

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وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس السيسي سيشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا التي سيزورها ضمن جولة إفريقية موسعة يبدأها الجمعة 24 مايو، وتشمل أيضا زامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية.

وأعيد انتخاب سيريل رامافوزا لولاية تمتد لخمس سنوات، وسيقام حفل تنصيبه اليوم السبت في مدينة كيب تاون حيث سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان.

واعتبرت صحيفة "الأهرام"، أن المشاركة المصرية في حفل التنصيب تأتي في إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل في ما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

المصدر: "الأهرام"