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دبلوماسيون غربيون ينقلون "نداء واضحا" للبنان

أخبار العالم العربي

دبلوماسيون غربيون ينقلون
الوكالة الوطنية للإعلام
إنجيل التقى الرئيس اللبناني
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يزور لبنان اليوم الجمعة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، الديمقراطي إليوت إنجيل في مهمة "استطلاعية" وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

والتقى إنجيل رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

 وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن إنجيل، الذي يرافقه وفد من كبار الموظفين في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، "يسعى من خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، إلى فهم الموقف اللبناني من مختلف التطورات، في ضوء مستجدات الأزمة السورية وتداعياتها، بالإضافة إلى التحضيرات الأمريكية الجارية لـ"صفقة القرن"، وتلك المرتبطة بالدعوة الأمريكية إلى "مؤتمر البحرين" في الـ 25 والـ26 يونيو المقبل".


وأضافت أن على جدول أعمال إنجيل "ما آلت إليه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وحزب الله في لبنان والمنطقة".

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و تتقاطع زيارة عضو الكونغرس الأمريكي للبنان، مع زيارة مستشار الرئيس الفرنسي أوريليان لوشوفالييه، الذي بحث مع المسؤولين اللبنانيين تطبيق مؤتمر "سيدر"، وتطورات ملف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الشأن، قالت وكالة الأنباء المركزية، إن "الدبلوماسيين يحملون في جعبتهم إلى لبنان، نداء واضحا بضرورة التقيد بسياسة النأي بالنفس، للحفاظ على الاستقرار المحلي في ظل الغليان الإقليمي".

 المصدر: وسائل إعلام لبنانية

 

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