المجلس العسكري السوداني يكشف سبب زيارة وفده السعودية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن زيارة وفده إلى السعودية، كانت زيارة شكر للمملكة وشعبها على ما قدمته من دعم للمجلس العسكري ومساعداتها الاقتصادية للشعب السوداني.

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وأضاف المجلس في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن "ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي، يؤمن متطلبات الحياة المعيشية للشعب السوداني"، مشيدا بدعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حل سريع للمشاكل العالقة في البلاد.

وقال المجلس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد خلال استقباله الوفد على أهمية العلاقة بين السودان والسعودية، وأعلن عن دعمه اللامحدود للسودان في كافة المجالات وعبر دول التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية.

بدوره أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس المجلس خلال اللقاء "وقوف السودان مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".

كما دان "الاعتداءات الأخيرة على ناقلتي النفط في مياه الخليج والاعتداءات الصاروخية المتكررة" معلنا "عن كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن وستقاتل لهذا الهدف وستظل حتى تتحقق الأهداف جميعها".

المصدر: RT