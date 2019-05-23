 
مباشر

الحوثيون ينشرون فيديو لـ "استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة العام الماضي"

أخبار العالم العربي

الحوثيون ينشرون فيديو لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw0w

نشرت قناة المسيرة التابعة للحوثين في اليمن، فيديو قالت إنه للحظة استهداف مطار أبو ظبي عبر طائرة مسيرة العام الماضي.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبو ظبي والإمارات تنفي وقوع الهجوم
الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبو ظبي والإمارات تنفي وقوع الهجوم

وتظهر في الفيديو طائرة دون طيار مفخخة تنفجر في مركبة نقل للإمدادات داخل إحدى المنشآت.

والطائرة المسيرة التي ظهرت في الفيديو من طراز صماد-3، وقطعت مسافة 1500 كلم قبل وصولها إلى مطار أبو ظبي.

وأكدت القناة أن الطائرة استهدفت مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار ملاصقة لمبنى المسافرين رقم 1.

المصدر: قناة المسيرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشكل نهائي.. مونديال قطر 2022 بـ32 منتخبا. ماذا وراء قرار الفيفا؟