الحوثيون ينشرون فيديو لـ "استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة العام الماضي"

نشرت قناة المسيرة التابعة للحوثين في اليمن، فيديو قالت إنه للحظة استهداف مطار أبو ظبي عبر طائرة مسيرة العام الماضي.

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وتظهر في الفيديو طائرة دون طيار مفخخة تنفجر في مركبة نقل للإمدادات داخل إحدى المنشآت.

والطائرة المسيرة التي ظهرت في الفيديو من طراز صماد-3، وقطعت مسافة 1500 كلم قبل وصولها إلى مطار أبو ظبي.

وأكدت القناة أن الطائرة استهدفت مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار ملاصقة لمبنى المسافرين رقم 1.

المصدر: قناة المسيرة