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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة استهدفت مطار نجران

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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة استهدفت مطار نجران
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة اليوم الخميس.

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وصرح المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار نجران الإقليمي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وحذر المالكي جماعة "أنصار الله" "بأشد العبارات" من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية والمدنيين، مشيرا إلى أن "استخدامها أساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويأتي هذا الإعلان بعدما أفادت قناة "المسيرة" المحسوبة على الحوثيين، في وقت سابق من اليوم، باستهدافهم بـ "طائرة قاصف 2k" المسيرة، منظومة "باتريوت" في مطار نجران جنوبي المملكة، مضيفة أن الهجوم كان "ناجحا". 

المصدر: وكالات

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