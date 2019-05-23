أفادت قناة "المسيرة" بأن الحوثيين استهدفوا، اليوم الخميس، بطائرة قاصف 2k المسيرة، منظومة باتريوت في مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية.

ونقلت القناة عن مصدرعسكري حوثي قوله: "بعد رصد استخباراتي دقيق تبين أن الهجوم الذي استهدف منظومة الباتريوت ناجح".

تجدر الإشارة، إلى أن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، نفذت في 14 مايو الماضي، "عملية عسكرية كبرى" ضد أهداف سعودية، حيث أصابت محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية.

المصدر: وكالات