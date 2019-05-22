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كبير المفاوضين الفلسطينيين يهاجم مؤتمر البحرين

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كبير المفاوضين الفلسطينيين يهاجم مؤتمر البحرين
Reuters / MOHAMAD TOROKMAN
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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علق كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على مؤتمر البحرين وتغيير المصطلحات من السلام إلى "الازدهار".

ونشر عريقات تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها، إن "مبدأ الأرض مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء فى الدعوة لورشة عمل المنامة".

وأضاف قائلا: "فهل يعنى ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك علاقة بم قاله نتنياهو اليوم بأن (يهودا والسامرة هي ميراثه من أسلافه)؟".

واختتم تغريدته قائلا: "من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال".

وأعلن البيت الأبيض، يوم الأحد، ضمن استعراضه لأول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، في بيان مشترك مع البحرين، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو المقبل، مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها القاطع لخطة عقد المؤتمر في المنامة، واصفة إياها بالخطوة "العقيمة".

المصدر: وكالات + تويتر

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