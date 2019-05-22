كبير المفاوضين الفلسطينيين يهاجم مؤتمر البحرين

علق كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على مؤتمر البحرين وتغيير المصطلحات من السلام إلى "الازدهار".

ونشر عريقات تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها، إن "مبدأ الأرض مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء فى الدعوة لورشة عمل المنامة".

وأضاف قائلا: "فهل يعنى ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك علاقة بم قاله نتنياهو اليوم بأن (يهودا والسامرة هي ميراثه من أسلافه)؟".

واختتم تغريدته قائلا: "من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال".

Erakat: land for peace was changed to prosperity for peace in accordance with invitation to the Manama work shop. Does this mean the end of the Arab peace initiative?Also what Netanyahu said today is also related ( Judea and Samaria is our inheritance from our ancestors) https://t.co/MsqDzuaUoy — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) 22 Mayıs 2019

وأعلن البيت الأبيض، يوم الأحد، ضمن استعراضه لأول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، في بيان مشترك مع البحرين، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف في 25 و26 يونيو المقبل، مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها القاطع لخطة عقد المؤتمر في المنامة، واصفة إياها بالخطوة "العقيمة".

المصدر: وكالات + تويتر