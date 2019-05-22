قياديون في الحزب الحاكم بالجزائر يرفضون رئيس البرلمان (فيديو)

طالب أعضاء قياديون في حزب جبهة التحرير الجزائرية الحاكم، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي (البرلمان)، معاذ بوشارب، بالتنحي والامتثال لنداء الحزب بإخلاء مكتبه.

ويظهر فيديو تحوزه قناة RT تلاسنا حادا بين أعضاء قياديين في الحزب الحاكم وبوشارب في مكتب هذا الأخير.

وأعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير، أمس الثلاثاء، عن تعليق كل نشاطاتها الحزبية إلى غاية انسحاب بوشارب من منصبه.

يذكر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية، محمد جميعي، قد أعلن الخميس الماضي عن نزع الغطاء السياسي عن معاذ بوشارب، وطالبه بالاستقالة استجابة لمطالب الشارع.

إقرأ المزيد

ويواجه بوشارب رفضا لدى شريحة واسعة من المتظاهرين الجزائريين، حيث يترأس قائمة "المغضوب عليهم" التي تشمله إلى جانب الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة، نور الدين بدوي.

المصدر: RT