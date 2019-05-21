بعد أنباء عن اتفاق تهدئة جديد مع "حماس".. إسرائيل توسع مساحة الصيد البحري في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا (أي نحو 28 كلم).

وذكر الجنرال كميل أبو ركن، وهو منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت لـ"منع تدهور الوضع الإنسانية في القطاع، وفي مجرى سياسة الفصل بين الإرهابيين وباقي السكان".

ويأتي هذا الإجراء على خلفية تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية أفاد بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصرية وأممية.

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وذكرت القناة أن إسرائيل التزمت حسب الاتفاق المبرم بتوسيع مساحة الصيد وتسريع مشاريع التشغيل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإدخال الأدوية ومساعدات مدنية والتفاوض على الكهرباء والمعابر والأموال والصحة في غزة، مقابل التزام "حماس" بوقف "الأنشطة العدوانية" قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي سيطرة إسرائيل، والمحافظة على مسافة 300 من السياج، ووقف الإرباك الليلي، والمسيرات البحرية.

من جانبها، شددت "حماس" على أن الأنباء عن اتفاق التهدئة لمدة ستة أشهر لا صحة لها، قائلة إنها وافقت على وقف إطلاق النار مقابل التزام إسرائيل بتنفيذ كافة التفاهمات المبرمة سابقا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل