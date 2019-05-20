أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لـ6 أشهر والحركة تنفي

أفادت القناة الإسرائيلية الـ 12 بأن إسرائيل و"حماس" توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما لمدة 6 أشهر، فيما نفت الحركة هذه المعلومات.

وأوضحت القناة، استنادا على مصادر مطلعة على فحوى الاتفاق، أنه يتضمن 8 بنود تخص 4 منها "حماس" و4 أخرى إسرائيل.

وبحسب معلومات التقرير، تلتزم "حماس" بوقف "النشاطات العدوانية" قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي سيطرة إسرائيل، والمحافظة على مسافة 300 من السياج، ووقف الإرباك الليلي، ووقف المسيرات البحرية.

بدورها، تلتزم إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد للفلسطينيين في القطاع إلى 15 ميلا، وتسريع مشاريع التشغيل من منظمة "الأونروا"، وإدخال الأدوية ومساعدات مدنية، والتفاوض على الكهرباء والمعابر والأموال والصحة في غزة.

من جانبها، قالت "حماس" في بيان مقتضب على لسان مكتبها الإعلامي: "لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة ستة أشهر، ونؤكد على أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات".

المصدر: القناة الإسرائيلية الـ12 + وكالات