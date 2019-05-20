الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية لقطر

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" إن: "الرئيس عباس سيصل إلى قطر في زيارة عمل". وأضافت أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل عباس غدا الثلاثاء في الديوان الأميري.

من جهته، أشار سفير فلسطين لدى الدوحة منير غنام، إلى أن عباس سيبحث مع تميم، "تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا".

وقال غنام إن العلاقة الفلسطينية القطرية عميقة، باعتبار الدوحة كانت أول من استجاب للنداء الفلسطيني بتوفير الدعم المالي وشبكة الأمان للحكومة في ظل الحصار المالي الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.

وثمن سفير فلسطين لدى قطر، قرار تقديم الدوحة مبلغ 300 مليون دولار للحكومة الفلسطينية قبل أسبوعين، والتي كانت عبارة عن منح وقروض.

المصدر: وكالات