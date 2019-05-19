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العاهل الأردني يزور الكويت

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يزور الكويت
Reuters / Yousef Allan
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين
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يتوجه العاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني، يرافقه وفد من المملكة يوم الاثنين، إلى الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الرسمي، بأن الملك سيقوم بزيارة أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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