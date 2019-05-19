العاهل الأردني يزور الكويت

يتوجه العاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني، يرافقه وفد من المملكة يوم الاثنين، إلى الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الرسمي، بأن الملك سيقوم بزيارة أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية