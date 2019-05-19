الحوثيون للسعودية: الوضع ما بعد هجمات 9 رمضان ليس كما قبلها

تعهدت جماعة "أنصار الله" الحوثية بتصعيد عملياتها ضد السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، قائلة إن ما بعد هجمات 14 مايو ليس كما كان قبلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفد الحوثيين إلى المفاوضات اليمنية، محمد عبد السلام الحوثي، في تغريدة نشرها، ليلة السبت إلى الأحد، على حسابه في موقع "تويتر"، متوجها إلى التحالف العربي: "الواقع في الورطة من بدأ الشر وأعلنه من واشنطن.. طائراتكم للعام الخامس تلقي نيرانها على العاصمة صنعاء وليس طهران، كفاكم عنجهية، وأنتم تحت الحماية الأمريكية".

وأضاف الحوثي: "بدأتم شركم فجاءكم الرد توقفوا يتوقف الرد، وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبل بإذن الله فتعقلوا... هل فيكم رجل رشيد؟".

الواقع في الورطة من بدأ الشر وأعلنه من واشنطن..

طائراتكم للعام الخامس تلقي نيرانها على العاصمة صنعاء وليس طهران

كفاكم عنجهية،وأنتم تحت الحماية الأمريكية

..

بدأتم شركم فجاءكم الرد

توقفوا يتوقف الرد

وما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبل بإذن الله

فتعقلوا...هل فيكم رجل رشيد؟ — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) 19 мая 2019 г.

وفي 14 مايو، الذي يصادف 9 من شهر رمضان، أعلنت السعودية، التي تقود عمليات التحالف العربي في حرب اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا للبلاد، تعرض محطتين لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الحادث.

وحملت السعودية إيران المسؤولية عن هذا الهجوم، قائلة إن الحوثيين ليسوا إلا جزءا من الحرس الثوري الإيراني.

وقبل ذلك، قالت الخارجية الإماراتية، في 12 مايو، عبر بيان، إن 4 سفن شحن تجارية، بينها سعوديتان وإماراتية وأخرى نرويجية، تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، كانت تبحر باتجاه ميناء الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات (70 ميلا بحريا عن مضيق هرمز) وبالقرب من مياه إيران.

وعلى خلفية هذه التطورات، دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، إلى عقد قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، لمناقشة هذه الاعتداءات.

المصدر: RT