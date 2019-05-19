انفجار يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر

أصيب 15 شخصا على الأقل بانفجار عبوة بدائية الصنع استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية قرب الأهرامات في محافظة الجيزة المصرية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية لـ "RT" أن عبوة بدائية الصنع كانت بجوار السور أثناء مرور الحافلة في منطقة الرماية.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع نتيجة انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 مواطنا من جنوب إفريقيا، وسيارة خاصة يستقلها 4 أشخاص، ما أدى إلى سقوط نحو 15 جريحا بخدوش. وأضافت المصادر أن عربات الإسعاف وقوات الأمن انتقلت إلى الموقع لمتابعة الحادث والوقوف على ملابساته.

وفي غضون ذلك، أكد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، اللواء عاطف مفتاح، أن هذا الموقع السياحي آمن ولم يتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار الذي وقع منذ قليل عند مدخل الطريق الدائري.

وأوضح مفتاح، في بيان صدر عن وزارة الآثار المصرية، أن موقع الانفجار يبعد عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا، وعن مبنى المتحف أكثر من 400 متر.

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على الانفجار، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقل سياحا بالقرب من المتحف المصري الكبير في #الجيزة#مصر - وسائل اعلام مصرية pic.twitter.com/bZv91so0ox — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) 19 мая 2019 г.

مشاهد أولية صورها شاهد عيان كان على مقربة من الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية امام #المتحف_المصري_الكبير قرب الأهرامات بـ #الجيزةpic.twitter.com/yfp5SWDHtp — Amr Elqazaz (@amrsalama) 19 мая 2019 г.

سكان الجيزة قالوا إنهم سمعوا صوت ضجة كبيرة، في وقت ليس مؤكدا حتى اللحظة إذا ما كان ذلك انفجارًا من عدمه. في الصورة تبدو الحافلة بحال إلى حد ما جيد. pic.twitter.com/zRX7iMt7bP — Mohamed Kassab (@MeKassab) 19 мая 2019 г.

المصدر: RT