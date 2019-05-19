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محكمة جنايات القاهرة تمدد من جديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح

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محكمة جنايات القاهرة تمدد من جديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح
AFP KHALED DESOUKI
رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، أرشيف
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أفادت مصادر قضائية مطلعة في مصر بأن محكمة جنايات القاهرة قررت تجديد حبس رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما.

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محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح
محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح

ويأتي تمديد حبس أبو الفتوح في إطار التحقيق على خلفية اتهامات النيابة العامة الموجهة له بـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والعمل على تعطيل الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

يذكر أن السلطات المصرية ألقت في فبراير عام 2018 القبض على عبد المنعم أبو الفتوح و6 من قيادات حزب مصر القوية.

وكان عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" المعارض والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، قد اعتبر خلال حوار أجراه مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن انقلاب الجيش على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو حدث فإنه لن يخدم مصالح الدولة.

وردا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013، أجاب السياسي المصري: "لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخابي)".

المصدر: RT

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