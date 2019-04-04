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محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح

أخبار العالم العربي

محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح
commons.wikimedia.org
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس قرارا بتجديد حبس رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح 45 يوما.

كما أصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبس محمد القصاص القيادي بالحزب.

يأتي تمديد حبس أبو الفتوح والقصاص في إطار التحقيق بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام".

يذكر أن السلطات المصرية ألقت في فبراير 2018 القبض على عبد المنعم أبو الفتوح و6 من قيادات حزب مصر القوية.

المصدر: RT

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