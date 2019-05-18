القوات السورية تتصدى "لأجسام غريبة" قادمة من أراضي سيطرة إسرائيل

أفادت وكالة "سانا" بأن المضادات الأرضية السورية تتصدى لـ "أجسام غريبة" قادمة من إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من يوم واحد على تعرض البلاد لهجوم جديد من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة السورية الحكومية إن "أجساما غريبة" دخلت، مساء اليوم السبت، المجال الجوي السوري "من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية"، مضيفة أن "المضادات الأرضية تتعامل معها".

ولم تذكر وسائل الإعلام السورية الرسمية أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

من جانبها، نشرت مجموعة "Aurora Intel" المختصة بمراقبة أخبار الشرق الأوسط، على حسابها في "تويتر"، شريط فيديو قالت إنه لعملية استهداف هذه الأجسام التي وصفتها بالبالونات الاستطلاعية للجيش الإسرائيلي.

ومساء أمس الجمعة ذكرت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام مضيئة قادمة من "الأراضي المحتلة" جنوب البلاد، في إشارة إلى هضبة الجولان التي تستولي عليها إسرائيل منذ 1967، وأسقطت عددا منها، وأضافت الوكالة الرسمية أن دوي انفجار سمع في محيط العاصمة دمشق.

فيما أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الأجسام المضيئة التي تم اكتشافها الجمعة جنوب غرب العاصمة، هي عبارة عن طائرة مسيرة إسرائيلية، دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري، وتم إسقاطها بوسائط الدفاع الجوي.

وتعرضت سوريا منذ العامين الماضيين لسلسلة واسعة من الضربات التي نفذتها إسرائيل، قائلة إنها تستهدف القوات الإيرانية والجماعات التابعة لها، أو تأتي ردا على "عمليات عدوانية" من قبل الجيش السوري.

المصدر: سانا + Aurora Intel