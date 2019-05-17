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متحدث عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية قادمة من القنيطرة

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متحدث عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية قادمة من القنيطرة
RT / sana
الدفاعات الجوية السورية
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء يوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تستهدف أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وتسقط عددا منها.

وأضافت الوكالة الرسمية أن دوي انفجار سمع في محيط العاصمة دمشق.

وصرح مصدر عسكري سوري بأن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية سورية بأن الأجسام المضيئة التي تم اكتشافها جنوب غرب العاصمة، هي عبارة عن طائرة مسيرة إسرائيلية، دخلت من الأراضي المحتلة في الجولان السوري، وتم إسقاطها بوسائط الدفاع الجوي.

المصدر: سانا

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