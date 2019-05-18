قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، إن بلاده تتضامن مع السعودية في "التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار" المملكة وأمن الخليج بوجه عام.

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وصرح الرئيس المصري خلال استقباله سفير السعودية بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، بأن "التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".

من جهته قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السفير السعودي سلم السيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

المصدر: RT