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الإفراج عن النائبة الأردنية السابقة هند الفايز

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الإفراج عن النائبة الأردنية السابقة هند الفايز
هند الفايز
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أفرجت أجهزة الأمن الأردنية اليوم الجمعة عن النائبة السابقة والمعارضة السياسية هند الفايز، التي أوقفت في عمان مساء أمس الخميس، على خلفية قضية مالية، بحسبما أفاد مصدر أمني أردني.

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وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردني إن "إحدى دوريات النجدة (...) أوقفت إحدى المركبات وكان بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلبا تنفيذا قضائيا على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مصور للحظة اعتقال النائبة التي اتضح أنها هند الفايز، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن.

وهند حاكم الفايز (50 عاما) ناشطة سياسية معارضة ونائبة سابقة في مجلس النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث، سجن في سوريا نحو عقدين في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس، رغم قلة عدد المشاركين فيه، قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي الحالي.

المصدر: أ ف ب

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