قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إنها أجرت حوارا خاصا مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كشف فيه بعض المعلومات الهامة.

الرئيس #حسني_مبارك : شهاده للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوس لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندنا اكد بأنه يرسل من خلاله معلومات مظلله لمن تصوروا انهم جندوه لصالحهم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) 16 мая 2019 г.

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ووفقا لتغريدة نشرتها السعيد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الرئيس حسني مبارك قال: شهاده للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مظلله لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم".

ورغم مرور أكثر من 10 أعوام على وفاة أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وزوج منى عبد الناصر، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال ترى، أن مروان كان من أهم جواسيسها في مصر، حيث كان ينقل لها معلومات، وقام الإسرائيليون بتأليف بطولات له على هيئة مسلسلات وأفلام باسم "الملاك".

المصدر: تويتر